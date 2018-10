Business news: Myanmar-India, firmato memorandum d’intesa per l’operatività del porto birmano di Sittwe

- L’India e il Myanmar hanno firmato un memorandum d’intesa per la nomina di un operatore privato per la gestione e la manutenzione del porto di Sittwe, del terminal di navigazione interna di Paletwa e di altre strutture del progetto di trasporto multimodale Kaladan. L’infrastruttura portuale collegherà la regione nord-orientale dell’India, priva di sbocco al mare, al Golfo del Bengala, attraverso il Mizoram, in alternativa a Calcutta. Il protocollo è stato siglato a Naypyidaw dal sottosegretario agli Esteri indiano, Vijay Gokhale, e dal ministro dei Trasporti e delle comunicazioni birmano, U Thant Sin Maung. L’esponente del governo di Nuova Delhi ha avuto anche un colloquio col consigliere di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, su varie questioni di comune interesse, tra le quali lo sviluppo dello Stato birmano di Rakhine, di cui Sittwe è la capitale. L’India è impegnata a finanziare programmi di sviluppo nel paese vicino per 1,75 miliardi di dollari. (Inn)