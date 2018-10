Business news: Vietnam, il governo si aspetta una crescita del 6,7 per cento nel 2018

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha presentato all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale una relazione sui progressi socio-economici di quest’anno, il piano per l’anno prossimo e le valutazioni di medio termine sul programma quinquennale 2016-20. Nei primi nove mesi del 2018, secondo i dati del governo, il prodotto interno lordo è cresciuto del 6,98 per cento; per l’intero anno è stimata una crescita del 6,7 per cento, superiore all’obiettivo fissato dall’Assemblea. Il fatturato delle importazioni e delle esportazioni ha raggiunto 352 miliardi di dollari e dovrebbe arrivare a 475 miliardi a fine anno, con un incremento annuo dell’11,7 per cento. (Fim)