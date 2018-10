Business news: Giappone, crollano gli ordinativi di macchinari dalla Cina

- Le ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno impresso una battuta d’arresto alle esportazioni di macchinari industriali giapponesi verso la prima Economia asiatica. Gli ordinativi dalla Cina per i costruttori di macchinari giapponesi hanno subito una flessione di ben 22 punti percentuali su base annua nel mese di settembre, a 18,9 miliardi di yen (168 milioni di dollari), stando ai dati pubblicati dall’associazione di categoria. Il dato segna il settimo calo mensile consecutivo, e i segnali provenienti dal mercato portano gli operatori del settore a ritenere che il fondo non sia ancora stato raggiunto. Nell’arco degli ultimi due anni, i costruttori giapponesi macchinari come i torni automatici avevano sperimentato un boom di ordini dalla Cina, che pare ormai archiviato. Il totale delle esportazioni di macchinari industriali dal Giappone è aumentato dell’1,1 per cento su base annua a settembre, a 89 miliardi di yen, dopo un calo nel mese di agosto. Il principale contributo è giunto dagli ordinativi statunitensi, aumentati del 27,4 per cento grazie in parte a una fiera di settore tenutasi il mese scorso a Chicago. (Git)