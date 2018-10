Business news: i regolatori filippini impongono un’altra sanzione a Grab

- La Commissione per la competizione delle Filippine (Pcc) ha concluso la propria indagine indipendente sull’acquisizione delle operazioni regionali di Uber da parte della Grab, ed ha stabilito che il monopolio di cui gode la startup dei servizi di trasporto privato ha portato ad un calo della qualità del servizio del paese e nelle sue oltre 7mila isole. Lo scorso agosto la Commissione aveva concesso all’acquisizione un via libera condizionato, chiedendo che la nuova posizione di monopolio da parte di Grab fosse accompagnata da misure tese a garantire un equo trattamento per i consumatori. La Pcc ha stabilito che tale condizione non è stata rispettata, e per questa ragione ha imposto all’azienda una multa di 16 milioni di peso filippini (circa 300 mila dollari). (Fim)