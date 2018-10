Pd: Veltroni, dopo voto non si è aperta discussione per un un'autocritica autentica

- Walter Veltroni è rimasto colpito che dopo il voto del 4 marzo nel Pd non si sia aperta una discussione. "Dopo aver perduto meta dei voti, circostanza unica nella storia della sinistra, mi ha colpito che non si sia aperta una bella discussione circolo per circolo” in cui si è fatta “un’autocritica autentica senza inutili e dannosi processi alle persone", ha detto nel suo intervento al 'Forum per l'Italia' del Pd a Milano. "Il Pd dopo il voto ha dato l’impressione così di pensare, parafrasando Nanni Moretti ‘con questi elettori non vinceremo mai. Ora - ha concluso - non abbiamo tempo e non dobbiamo perderlo in 'baruffe chiozzotte' tanto tempestose quanto inutili. Questo forum e il lavoro fatto in questo settimane mi pare aiuti in questa direzione". (Rem)