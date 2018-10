Siria: Merkel, vertice Istanbul “positivo nonostante posizioni iniziali differenti”

- Il vertice sulla Siria tenuto oggi a Istanbul tra i presidenti di Turchia, Russia e Francia, rispettivamente Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco Angela Merkel è stato “positivo, nonostante le posizioni iniziali differenti”. È quanto dichiarato dalla stessa Merkel durante la conferenza stampa che ha fatto seguito al summit. La soluzione al conflitto siriano, ha affermato il cancelliere tedesco, può essere “esclusivamente politica sotto l'egida delle Nazioni Unite”. Per Merkel, “al termine del processo politico” in Siria “devono tenersi libere elezioni alle quali tutti i siriani possano partecipare”. Il capo del governo tedesco è intervenuto anche sull'accordo raggiunto da Russia e Turchia il 17 settembre scorso per l'istituzione di una zona demilitarizzata a Idlib, governatorato della Siria nord-occidentale. Secondo Merkel, con l'area interdetta alla presenza dell'esercito siriano e dei ribelli “a Idlib sono stati compiuti progressi”. Tuttavia, la zona demilitarizzata “deve divenire un cessate il fuoco permanente”, ha evidenziato Merkel, aggiungendo che è “necessario fare tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria” a Idlib. (Tua)