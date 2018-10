Business news: Cina, governo incentiva le aziende private

- Le autorità cinesi hanno deciso di rinnovare gli sforzi per aiutare le società private ad affrontare le difficoltà di finanziamento, data l'importanza di tali imprese per l'economia e il mercato del lavoro. Il settore privato svolge un ruolo importante nell'economia cinese, contribuendo per oltre il 50 per cento al gettito fiscale, per il 60 per cento al pil, per il 70 per cento all'innovazione tecnologica, per l'80 per cento all'occupazione urbana e per il 90 per cento ai nuovi posti di lavoro. Il governo ha quindi deciso di facilitare l'emissione di obbligazioni da parte di società private con il supporto della liquidità dalla banca centrale alle istituzioni professionali e poiché le imprese private sono importanti costruttori di un socialismo con caratteristiche cinesi "il paese presenterà più politiche per spingere lo sviluppo costante di tali imprese". (Cip)