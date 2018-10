Business news: Giappone, i lavoratori potranno ricevere il salario tramite smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo intende adottare misure per consentire il pagamento digitale dei salari ai lavoratori, ad esempio tramite applicazioni per smartphone o carte prepagate. Il ministero del Lavoro sta lavorando ai necessari emendamenti normativi, che intende apportare già il prossimo anno. La normativa sul lavoro del 1947, infatti, prevede il pagamento dei salari in contanti, e un successivo emendamento ha aggiunto a questa modalità i depositi bancari, che oggi costituiscono il metodo retributivo più diffuso. Le nuove misure dovrebbero consentire di ricevere pagamenti senza bisogno di un conto bancario: una misura tesa anche ad agevolare i lavoratori stranieri, che il governo intende introdurre in misura significativa dal prossimo anno per far fronte alla carenza di forza lavoro. Ad oggi il Giappone è ancora un paese assai dipendente dal denaro contante: le transazioni effettuate con altri mezzi sono appena il 20 per cento del totale, contro il 40-50 per cento dell’Occidente. (Git)