Business news: Pechino avvia negoziati per un accordo di libero scambio con l’Autorità palestinese

- La Cina attribuisce grande valore alle relazioni con l’Autorità nazionale palestinese (Anp) e intende rispondere alle aspettative regionali di un suo ruolo più costruttivo sui fronti della mediazione delle crisi e della cooperazione economica. Lo ha dichiarato il vicepresidente cinese, Wang Qishan, commentando l’incontro a Ramallah con il premier palestinese Rami Hamdallah. L’incontro è culminato nella firma di un memorandum d’intesa per l’avvio di colloqui tesi a negoziare un accordo di libero scambio tra la Cina e l’Anp. Wang ha definito la sua visita e la firma del memorandum un “segnale politico forte” del fatto che “la Cina non ha escluso la Palestina dalla nuova Via della seta”, contrariamente a “molte altre potenze mondiali, che hanno scelto di marginalizzare (l’Anp) a causa della questione palestinese”. (Cip)