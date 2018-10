Siria: concluso a Istanbul il primo vertice quadripartito fra Turchia, Russia, Germania e Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ragione principale per cui il conflitto siriano è diventato una minaccia globale è che la Comunità internazionale non ha risposto adeguatamente", ha detto Erdogan in conferenza stampa. La dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’incontro auspica che la Commissione costituzionale siriana possa essere istituzione “entro fine anno” per stilare il nuovo assetto costituzionale del paese. "Siamo determinati a continuare i nostri sforzi per trovare una soluzione ai problemi basandoci sulla piattaforma Astana e su piattaforme più ampie. come il vertice di oggi", ha detto ancora Erdogan. “Abbiamo concordato di rafforzare la cooperazione tra i nostri quattro paesi e a livello internazionale", ha aggiunto il presidente turco, sottolineando che il suo paese continuerà ad eliminare ogni minaccia alla sua sicurezza a est dell'Eufrate e nella parte occidentale della Siria. "La Turchia non tollererà alcun gruppo terroristico lungo i suoi confini o in nessuna parte della Siria", ha detto Erdogan. (segue) (Tua)