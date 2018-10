Siria: concluso a Istanbul il primo vertice quadripartito fra Turchia, Russia, Germania e Francia (3)

- Russia, Turchia, Francia e Germania hanno convenuto sull'importanza di garantire aiuti umanitari urgenti in Siria, concordando inoltre che il processo di rimpatrio dei rifugiati siriani debba essere coordinato dall'Onu. "Ci aspettiamo che gli impegni dell'Ue siano onorati", ha detto Edogan, in merito agli aiuti promessi alla Turchia per sostenere i rifugiati siriani ospitati sul territorio turco. Erdogan ha aggiunto che la Comunità internazionale dovrebbe contribuire maggiormente a una soluzione politica in Siria. Il capo dello Stato turco, inoltre, ha detto che l'Iran sarà informato sui risultati del vertice. "Spero e prego che il nostro vertice possa far rinascere ancora una volta le speranze per arrivare a una soluzione in Siria", ha concluso. (segue) (Tua)