Siria: concluso a Istanbul il primo vertice quadripartito fra Turchia, Russia, Germania e Francia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha sottolineato che l’uso di armi chimiche in Siria non sarà consentito. "Abbiamo chiaramente indicato che non tollereremo l'uso di armi chimiche, perché purtroppo ciò sta accadendo durante questa sanguinosa guerra. Ora siamo concentrati sull’attuazione del processo politico", ha affermato Merkel. Una posizione rimarcata anche da Macron. "Vi ricordo che nella regione di Idlib, come in altre regioni, e nella nostra dichiarazione congiunta questo tema è trasparente, è inaccettabile l’uso di armi chimiche, indipendentemente da chi lo metta in pratica", ha detto il leader francese. Macron ha detto che l’offensiva a Idlib “ha ripercussioni sui diritti umani, e questo non può essere accettato”. Per questo, il presidente francese parlato di un “cessate il fuoco” nell’area di Idlib si cui “occorre vigilare attentamente”. Infine, secondo Macro, è necessario che il processo per giungere a nuovo assetto della Siria sia il più incluso possibile: “Il popolo siriano deve avere voce in capitolo sul proprio futuro”, ha concluso Macron. (Tua)