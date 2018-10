Business news: Giappone, le ostilità commerciali minano la fiducia delle aziende

- Le ostilità commerciali in atto tra Stati Uniti e Cina iniziano a influire sul clima di fiducia delle aziende giapponesi. Un sondaggio effettuato dal quotidiano “Nikkei” tra 144 capi d’azienda evidenzia un ottimismo rispetto alle prospettive dell’economia globale del 71,5 per cento; una percentuale ancora elevata, ma inferiore di 7,8 punti percentuali all’ultimo sondaggio analogo effettuato dal quotidiano economico lo scorso giugno. Gli intervistati che invece si attendono una contrazione economica entro i prossimi sei mesi sono aumentati dell’1,4 per cento al 4,2 per cento. Per il 63,2 per cento degli intervistati il conflitto commerciale tra Usa e Cina costituisce un fattore di rischio per l’economia globale. Tra le altre ragioni di preoccupazione, gli intervistati hanno citato il protezionismo (47,2 per cento), il rallentamento dell’economia cinese (45,1 per cento) e il clima di turbolenza politica negli Usa (33,3 per cento). (Git)