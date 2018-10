Business news: Ue-Cambogia, i colloqui non rimuovono lo spettro delle sanzioni

- I colloqui tenuti tra il primo ministro della Cambogia e la responsabile della Politica estera dell’Unione europea (Ue) non sono bastati a fugare la preoccupazione di Bruxelles per la deriva autoritaria e gli abusi dei diritti in quel paese asiatico. Lo ha dichiarato l’Alto commissario per la politica estera dell’Unione europea, Federica Mogherini, che di fatto ha ribadito la minaccia di Bruxelles di privare quel paese dall’accesso agevolato al mercato dell’Unione. Mogherini ha tenuto colloqui con il premier cambogiano Hun Sen, a margine del 12mo summit Asia-Europa (Asem), che ha riunito a Bruxelles i leader di 51 paesi asiatici. “Abbiamo discusso (delle violazioni dei diritti), ma non posso dire che abbiamo trovato soluzioni a queste questioni”, ha spiegato Mogherini durante una conferenza stampa a margine del colloquio. Questo mese Bruxelles ha avviato una procedura formale per la revoca alla Cambogia del suo status di partner commerciale speciale, dopo le elezioni che lo scorso luglio hanno trasformato di fatto il paese in un sistema a partito unico. “C’è molta preoccupazione in Europa (…) in merito alla dissoluzione dell’opposizione e alla riduzione dello spazio democratico concesso all’opposizione politica e alla società civile”, ha ribadito l’Alto commissario. (Beb)