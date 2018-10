Business news: Taiwan avvia le importazioni di petrolio greggio Usa

- La compagnia petrolifera pubblica Cpc Corp di Taiwan ha firmato il suo primo accordo di sempre per l’acquisto di petrolio greggio estratto negli Usa, con consegna prevista per il prossimo anno. Lo ha annunciato un funzionario dell’azienda. Cpc ha assegnato un appalto a una azienda commerciale statunitense per il trasporto, e riceverà 2 milioni di barili di petrolio West Texas Intermediate al mese tra febbraio e giugno del prossimo anno. Il prezzo dei carichi verrà stabilito tramite un differenziale su una formula che include la valutazione del prezzo del greggio Argus Wti di Houston e gli swap sul Brent. (Cip)