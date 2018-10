Business news: stampa turkmena, Arabia Saudita interessata a aumentare investimenti in gasdotto Tapi

- Si è svolta ad Ashgabat la sesta sessione della Commissione intergovernativa turkmeno-saudita per il commercio e la cooperazione economica. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale turkmena “Tdh”. Nell'ambito dell'evento "sono state avanzate proposte specifiche per ampliare la partnership nel settore dei carburanti e dell'energia, in particolare per aumentare gli investimenti nel progetto di costruzione del gasdotto Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Tapi), ma anche nel settore tessile, industriale e bancario. All'incontro hanno partecipato il ministro del Commercio e degli investimenti saudita, Majid bin Abdullah Al Qasabi. Le parti hanno espresso la necessità di coordinare gli sforzi al fine di aumentare il volume dei prodotti orientati alle esportazioni. È stata sottolineata, inoltre, l'importanza di organizzare incontri tra le realtà imprenditoriali dei due paesi, che contribuirà all'attuazione di nuovi progetti di investimento. Riad ha già investito ufficialmente nel progetto Tapi. Nel novembre 2017, la Banca di Stato per gli affari economici esteri del Turkmenistan ha concluso un accordo con il Fondo saudita per lo sviluppo sul finanziamento dell'acquisto delle condotte del gas destinati alla costruzione della sezione turkmena del gasdotto. (Res)