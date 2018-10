Business news: Asia, il Tpp-11 entrerà in vigore a metà gennaio

- Il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp, noto anche come Tpp 11) dovrebbe ottenere le sei ratifiche necessarie entro novembre, ed entrare in vigore a metà gennaio. Il Senato australiano ha approvato nei giorni scorsi l’accordo di libero scambio da 10 mila miliardi di dollari firmato con altri 10 paesi dell’Asia-Pacifico dopo il ritiro degli Stati Uniti dai negoziati. Nuova Zelanda e Vietnam dovrebbero completare a loro volta il processo di ratifica entro le prossime settimane, e altrettanto dovrebbe fare il Canada: ciò consentirebbe di raggiungere e superare la soglia minima di sei paesi necessari alla concreta entrata in vigore dell’accordo. Il ministro del Commercio neozelandese, David Parker, ha dichiarato al Parlamento la scorsa settimana che il governo spera di ottenere la ratifica “nelle prossime settimane”. (Git)