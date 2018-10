Business news: Giappone, Inpex importa il primo carico di gnl australiano

- La compagnia petrolifera giapponese Impex Corp ha annunciato l’invio verso il Giappone del primo carico di gas naturale liquefatto (gnl) prodotto a Ichthys, in Australia, il primo progetto di gnl operato da una compagnia giapponese all’estero. Il sito ha avviato la produzione di gas lo scorso luglio, e dovrebbe aumentare gradualmente il proprio output sino a circa 8,9 milioni di tonnellate di gnl annue, destinate per il 70 per cento al mercato giapponese. L’azienda si è dotata di una metaniera da 300 metri dedicata proprio al trasporto di gas dal sito di Darwin sino al terminal per la rigassificazione operato da Inpex a Naoetsu, nella prefettura di Niigata. Seiya Ito, direttore dell’azienda per l’Australia, ha definito l’invio del primo carico un “momento storico” per Inpex e per i due paesi coinvolti. (Git)