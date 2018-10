Business news: Filippine, aziende preoccupate dall’attivismo di Duterte sul fronte del lavoro

- L’elezione del presidente filippino Rodrigo Duterte, che due anni fa ha posto i diritti dei lavoratori al centro della sua campagna per la presidenza, ha innescato nelle filippine un progressivo aumento dell’attivismo dei lavoratori. Nel 2016, anno dell’insediamento di Duterte, le Filippine hanno registrato ben 15 scioperi, il triplo rispetto all’anno precedente e più del totale registrato nel quinquennio precedente. Nel 2017 i lavoratori filippini hanno organizzato 9 scioperi, ma quest’anno si è registrato un nuovo aumento, in risposta alla retorica del presidente. “I lavoratori si sentono più protetti sotto questa amministrazione, ed hanno più margini di esercizio del diritto di sciopero”, ha dichiarato Benjo Benavidez, assistente del segretario del Lavoro filippino.Duterte, che in una occasione si è definito un “socialista”, ha alimentato l’attivismo negli ultimi mesi, promettendo di rendere illegale il lavoro a cottimo e temporaneo, che a detta dei critici priva milioni di filippini della sicurezza occupazionale ed economica. (Fim)