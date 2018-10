Business news: Aiib, progetti Nuova via della seta non aumentano indebitamento dei paesi

- I progetti finanziati dalla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib) non devono aumentare l’indebitamento del paese ricevente: lo ha detto il presidente dell’istituzione Jin Liqun. "Non facciamo semplicemente prestiti ai paesi per le loro garanzie sovrane, ma lavoriamo attivamente con le aziende del settore privato in quei paesi in modo che i nostri investimenti non creino forti pressioni sul loro onere del debito", ha dichiarato Jin, che ha confermato come sia molto importante investire continuamente nelle infrastrutture e in altri settori produttivi senza creare indebitamento. I commenti di Jin sono giunti in mezzo a crescenti critiche sul fatto che la spinta per la massiccia costruzione di infrastrutture nei paesi in via di sviluppo abbia portato a un aumento del loro debito in modo insostenibile. Queste critiche sono state rivolte in particolare all’iniziativa cinese Belt and Road. (Cip)