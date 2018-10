Business news: Corea del Sud, governo taglia accise sui carburanti del 15 per cento

- Il governo della Corea del Sud ridurrà del 15 per cento le accise sui carburanti legate al trasporto per sei mesi, a partire dal prossimo 6 novembre. Lo ha annunciato questa mattina il ministero delle Finanze sudcoreano, spiegando che la misura punta a contenere l’onere dell’aumento dei prezzi globali del petrolio su famiglie e piccole imprese. L’addizionale sulla benzina calerà di 111 won al litro a 635 won (0,5589 dollari): per quanto riguarda il gasolio, l’addizionale verrà ridotta da 529 a 450 won al litro. Il governo ridurrà anche la tassazione sul gas propano liquido (gpl) e sul butano di 28 won, a 157 won per litro. In tutto il taglio temporaneo delle accise costerà alle casse dello Stato 2mila miliardi di won (1,76 miliardi di dollari) in termini di minori entrate fiscali. I prezzi dei carburanti sono aumentati in Corea del Sud per 16 settimane consecutive; nei primi nove mesi del 2018, la domanda di benzina è aumentata di un punto percentuale a 60,2 milioni di barili rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; quella di gasolio è calata dello 0,7 per cento a 124,7 milioni di barili. (Git)