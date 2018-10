Europa: Veltroni (Pd), se vincono sovranisti conseguenze imprevedibili per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Walter Veltroni "se alle prossime elezioni europee dovessero prevalere i sovranisti si aprirebbe una crisi irreversibile per l’Europa con conseguenze imprevedibili per il nostro paese che per la fragilità finanziaria accentuata da dilettantismo del governo e la debolezza della crescita rischierebbe molto". Lo ha detto dal palco del 'Forum per l'Italia' organizzato dal Pd a Milano. "Lo abbiamo visto - ha sottolineato -in questi giorni quali dinamiche inneschino le logica nazionaliste. Il più sovranità dei premier europei e il più vicino alle posizioni del governo italiano" il cancelliere austriaco "Kurz è stato il più duro nel respingere la richiesta di sforamento. 'È il sovranismo, bellezza' verrebbe da dire", ha concluso Veltroni (Rem)