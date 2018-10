Comune: Pedica (Pd), Raggi senza vergogna, ora insulta cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi è senza vergogna. Invece di battersi il petto e fare mea culpa la sindaca attacca i cittadini che hanno manifestato in piazza del Campidoglio, etichettandoli come esponenti del Pd e radical chic con le borse da mille euro e barboncini al seguito. Se la situazione della Capitale non fosse tragica ci sarebbe da ridere, perché un'amministrazione così sembra davvero uscita da 'Scherzi a parte'". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Raggi, con umiltà, accetti le critiche dei suoi concittadini - aggiunge Pedica - Le bugie non portano da nessuna parte". (Com)