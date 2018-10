Business news: Cina, in crescita importazioni di vino italiano

- Nel primo trimestre dell'anno l'Italia è stata il quarto esportatore di vino in Cina, per un valore di 55,64 milioni di dollari, rappresentando il 7,03 per cento di quota di mercato, e registrando una crescita del 62,82 per cento, quasi quattro volte quello della Francia nonostante sia sempre il primo esportatore di vino in Cina. Lo scorso anno il paese orientale ha importato 746 milioni di litri di vino, in crescita del 16,88 per cento su base annua, per n valore totale di 2,79 miliardi di dollari, in crescita del 17,95 per cento. (Cip)