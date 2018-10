Business news: India, israeliana Iai vince commessa da 681 milioni di euro per sistema missilistico Barak-8

- La società israeliana di aerospazio e difesa Israel Aerospace Industries (Iai) ha vinto un maxi contratto con l’India per la fornitura del sistema di difesa missilistica Barak-8 in versione navale. Lo ha annunciato la Iai, spiegando che il contratto del valore di 777 milioni di dollari (681 milioni di euro) è stato firmato con la società statale indiana Bharat Electronics Limited (Bel). “La partnership di Iai con l’India risale a molti anni fa ed è culminata con sistemi di sviluppo e produzione congiunti”, ha affermato l’amministratore delegato di Iai, Nimrod Shefer. La Iai intende “rafforzare la propria posizione in India”, ha aggiunto Shefer. Israele è il primo fornitore di sistemi di difesa e attrezzature militari dell’India, con un volume d’affari di circa un miliardo di dollari all’anno. Il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Liberman ha accolto con favore la firma del contratto tra Iai e l’India. L’accordo “è la prova che sicurezza è investimento, non una spesa”, ha scritto Liberman sul suo profilo Twitter. Per il ministro “Iai è un asset nazionale che deve essere preservato e rafforzato”. Il sistema Barak-8 (parola che in ebraico significa fulmine) è stato sviluppato dalla Iai in collaborazione con il ministero della Difesa israeliano, con l'Organizzazione indiana per la ricerca e lo sviluppo della difesa, le Marine di entrambi i paesi, Rafael Advanced Defense Systems, il gruppo Elta e le industrie locali indiane. (Res)