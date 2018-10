Business news: Corea del Sud, crescita pil rallenta nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Corea del Sud è cresciuta meno del previsto nel terzo trimestre del 2018, e in linea con il trimestre precedente, a causa di un calo degli investimenti domestici che ha vanificato gli effetti delle misure di stimolo adottate dal governo. Il prodotto interno lordo è cresciuto ad un tasso stagionalizzato dello 0,6 per cento rispetto al secondo trimestre, stando alle proiezioni pubblicate dalla Banca centrale sudcoreana. Gli economisti avevano previsto in media una crescita dello 0,7 per cento. La crescita su base annua è stata del 2 per cento, assai inferiore al 2,8 per cento del trimestre precedente. Gli investimenti domestici nel settore delle costruzioni sono calati del 6,4 per cento tra luglio e settembre, il calo più sostenuto dalla crisi finanziaria asiatica del 1997-1998: le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei prezzi degli immobili residenziali ha agito da freno sull’edilizia. I consumi privati, che da soli rappresentano quasi la metà del pil nazionale, sono invece aumentati dello 0,6 per cento su base trimestrale. Gli economisti citati dalla stampa sudcoreana hanno citato l’incertezza che grava sui mercati finanziari globali e politiche governative come l’aumento del salario minimo tra i principali fattori responsabili del rallentamento economico. (Git)