Business news: Thailandia-Malesia, premier Prayuth e Mahathir discutono elevazione delle relazioni a partenariato strategico

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha proposto all’omologo malese, Mahathir Mohamad, di elevare le relazioni tra i rispettivi paesi al livello di partenariato economico strategico. I due leader hanno discusso il rafforzamento delle relazioni bilaterali, in occasione della visita ufficiale di Mahathir a Bangkok. “Entrambi i paesi accelereranno la cooperazione nei progetti in sospeso”, ha detto il premier thailandese, “ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle aree di confine, e in particolare alla connettività, al commercio, agli investimenti e al turismo tra i due paesi”, ha detto Prayuth. Il premier Mahathir ha fatto eco al suo omologo, annunciando che i due paesi hanno concordato la realizzazione di due nuovi ponti per migliorare l’interconnessione e il traffico transfrontaliero; a tal fine i valichi di frontiera rimarranno aperti d’ora in poi 24 ore su 24, ha aggiunto Mahathir, che non ha fornito ulteriori dettagli in merito ai due progetti infrastrutturali. (Fim)