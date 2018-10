Business news: la “smart city” thailandese sarà il primo di 50 progetti congiunti Giappone-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Cina firmeranno questa settimana un accordo per la realizzazione di 50 progetti infrastrutturali privati in paesi terzi, che costituiranno il nucleo della cooperazione tra i due paesi nell’ambito della nuova Via della seta cinese. Il primo di questi progetti, riferiscono fonti governative giapponesi, in concomitanza con l’inizio della visita ufficiale del premier Shinzo Abe in Cina, sarà quello di una “smart city” ecocompatibile nella provincia thailandese di Conburi, i cui lavori inizieranno nella primavera del prossimo anno. (Git)