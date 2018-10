Business news: Cina, Volkswagen rivede le proiezioni alla luce della contrazione del mercato

- Volkswagen Group, il maggior produttore di automobili al mondo, ha deciso di rivedere al ribasso le proiezioni relative alle vendite in Cina, alla luce delle tensioni commerciali tra quel paese e gli Stati Uniti e dei suoi effetti sul mercato. Jochem Heizmann, presidente e ad di Volkswagen, ha dichiarato che le ostilità commerciali tra le due maggiori Economie del pianeta hanno esercitato un “grande impatto” sul mercato dell’auto cinese, che ha visto calare le vendite per tre mesi consecutivi dallo scorso luglio. Il gruppo tedesco, ha detto Heizmann, non coglie segnali di una inversione di tendenza nel prossimo futuro. “Dobbiamo ridurre il nostro volume pianificato (di vendite), ha spiegato l’ad, intervistato dal quotidiano “Nikkei”. Volkswagen prevedeva una crescita del mercato dell’auto cinese nell’ordine del 4 per cento quest’anno, ma ad oggi prevede immatricolazioni alla pari o addirittura inferiori a quelle del 2017. (Cip)