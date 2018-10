Iran: presente Rohani, ottenuta “storica vittoria politica” sugli Usa

- L’Iran ha ottenuto una “storca vittoria politica” riuscendo a dividere gli Stati Uniti dai suoi tradizionali alleati europei sul tema delle sanzioni contro Teheran. Lo ha detto oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, parlando davanti al Majles, l’Assemblea consultiva islamica iraniana. Gli Stati Uniti si sono ritirati a maggio dall'accordo sul programma nucleare iraniano e hanno ripristinato un primo turno di sanzioni contro Teheran in agosto. Una seconda ondata di restrizioni colpirà le esportazioni petrolifere iraniane il prossimo 5 novembre. I paesi dell'Unione europea, così come i cinesi e i russi, hanno dichiarato di voler mantenere l'accordo di Vienna raggiunto nel 2015. "Se, un anno fa, avessimo scommesso che (...) l'Europa sarebbe stata al fianco dell'Iran contro gli Stati Uniti, la stragrande maggioranza di noi (...) avrebbe pensato che si trattava di puro ottimismo", ha detto Rohani al parlamento iraniano. "La vittoria politica dell'Iran negli ultimi mesi è una vittoria storica", ha detto ancora Rohani. Il governo di Teheran è sotto crescente pressione da parte del parlamento, che accusa l'esecutivo di non sapere gestire la crisi economica causata dall'introduzione delle sanzioni. Lo stesso presidente Rohani ha fatto le sue osservazioni in una sessione parlamentare sul voto di fiducia per quattro ministri. Il capo dello Stato iraniano ha detto che Teheran ha riserve sufficienti di beni di prima necessità e di valuta estera per superare la crisi, nonostante il rial iraniano sia crollato contro il dollaro. "Non possiamo dire al nostro popolo che a causa della pressione degli Stati Uniti non possiamo fare nulla, questa risposta è inaccettabile", ha detto il presidente iraniano.(Irt)