Croazia: Alta Corte approva accordo sul debito di Agrokor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte amministrativa della Croazia ha approvato un accordo transattivo per Agrokor, la nota azienda croata da anni in grave crisi debitoria. L’accordo prevede la conversione dei crediti bancari in capitale di rischio e la cancellazione di alcuni prestiti, stando a quanto riferito dalla società. Di conseguenza, il più principale creditore di Agrokor, la banca russa Sberbank diventerà il maggiore azionista con una quota del 39,2 per cento. I possessori di obbligazioni della società deterranno il 25 per cento, le banche locali croate il 15,3 per cento e Vtb, altro istituto bancario russo, completerà il pacchetto con una quota del 7,5 per cento. (segue) (Zac)