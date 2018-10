Croazia: Alta Corte approva accordo sul debito di Agrokor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo transattivo è stato raggiunto lo scorso luglio, ma alcune imprese locali e piccoli azionisti hanno presentato ricorso, insoddisfatti dei termini dell’intesa. Tuttavia, tutti i ricorsi sono stati respinti. Un tribunale di Londra ha sentenziato giovedì che il fondatore di Agrokor, Ivica Todoric, indagato in seguito alla crisi dell'azienda, deve tornare in Croazia per far fronte alle accuse di frode per decine di milioni di euro. Sinora Todoric ha negato di aver commesso qualsiasi illecito. (Zac)