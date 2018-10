Siria: Ong, 68 combattenti curdo-arabi uccisi dall’Is a Deir ez-Zor

- Sono almeno 68 i membri delle Forze democratiche siriane (Sdf), una coalizione di combattenti curdi e arabi appoggiati da Washington, uccisi in un contrattacco da parte dei gruppi jihadisti dello Stato Islamico (Is) nella Siria orientale. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma attiva in Siria con una rete di osservatori e attivisti, aggiornando un precedente bilancio di 41 morti. I jihadisti avrebbero compiuto gli attacchi "tra venerdì sera e sabato all'alba contro le posizioni riconquistate dalle Sdf" nella provincia di Deir ez-Zor, vicino al confine iracheno. L’Is avrebbe subito invece 24 perdite. (Res)