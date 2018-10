Maltempo: 120 interventi dei vvf a Roma e provincia

- Dalle 8 di stamattina i Vigili del Fuoco di Roma hanno effettuato almeno 120 interventi, di cui 20 in coda. Fra le zone interessate, soprattutto il centro città e la zona sud-est (Tiburtina, Tuscolana, Palmiro Togliatti). In provincia interventi a Marino, Labico, Velletri, nell'area dei Castelli Romani. Circa il 60 per cento degli interventi ha riguardato alberi caduti in strada e rami giudicati ad imminente pericolo di caduta. Numerose le verifiche su cadute di intonaci da facciate di diversi edifici. (Rer)