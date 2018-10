Piano periferie: De Pasquale (FI), inutile se non sarà integrato da piano legalità nelle periferie

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota attacca il piano quartieri presentato ieri sera dal sindaco Sala. "Se non sarà integrato con un piano della legalità nelle periferie - osserva l'esponente azzurro - non vi sarà più qualità della vita. Avremo semplicente dei giardinetti nuovi per i bulli, avremo piazze nuove per gli spacciatori e case nuove da far occupare ai racket degli irregolari". "Al momento - aggiunge De Pasquale - Sala ha semplicemente presentato l'elenco delle opere finanziabili, ma sa benissimo che oggi la sua macchina comunale non riesce a realizzare nemmeno le opere cominciate da Pisapia, figuriamoci quelle di cui bisogna ancora bandire le gare". (Rem)