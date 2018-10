Legge di Bilancio: Labriola (F), cambiarla o pagheranno cittadini

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, in merito alla legge di Bilancio, sottolinea la necessità di intervenire per cambiarla e in una nota afferma: "Nel 2011 lo spread che provocò la caduta dell'ultimo governo eletto, quello del presidente Berlusconi, è una storia diversa dalle irresponsabilità politica del governo giallo-verde. Questa crisi finanziaria era nell'aria e lo stesso governo ne era consapevole. Sappiamo anche i sacrifici che si chiesero agli italiani per fronteggiare la crisi del 2011, tradotti in legge Fornero, tasse, povertà. Oggi - rimarca - siamo vicino nuovamente al baratro della Troika e il governo beffeggia tutti quelli, come per esempio Mario Draghi, che richiamano alla responsabilità politica di tenere i conti in ordine". Secondo la deputata azzurra, "richiamare, come fanno Salvini o Di Maio, al senso di responsabilità gli italiani 'non con le fedi, ma acquistando titoli di Stato' appare più come una beffa che una strategia politica". Labriola, quindi, aggiunge: "La triade Conte, Di Maio, Salvini ha un progetto chiaro legato al voto delle elezioni europee. Tuttavia se la mossa dovesse fallire manderanno all'aria l'Italia illudendo di difendere i cittadini, gli stessi che poi dovrebbero mettere mani al portafoglio per coprire i loro danni. Caro Di Maio, una promessa in più non mantenuta, che si aggiunge a Ilva, Tap, zone terremotate e Genova, non fa differenza, ma - conclude - il dietro front su questa folle manovra salverà il paese da nuovi e inutili sacrifici. L'Europa non è madre maligna, ma uno spazio comune con delle regole e bisogna vincere nella cornice delle regole altrimenti si bara".(Com)