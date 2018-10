Slovenia: stabilita Ipo a 1,32 miliardi di dollari per Nova Ljubljanska Banka

- La Slovenia ha fissato a 1,32 miliardi di euro la fascia di prezzo per l'offerta pubblica iniziale (Ipo) della Nova Ljubljanska Banka (Nlb), l’istituto di credito di proprietà statale e più grande banca del paese. Nlb ha detto che la fascia di prezzo è di 51,50-66,00 euro per azione, pari a un valore di mercato di 1,03-1,32 miliardi di euro. Il prezzo finale e l'assegnazione dell azioni agli investitori saranno annunciati intorno al 9 novembre. La Slovenia prevede di vendere tra il 50 e il 75 per cento di Nlb, con un massimo del 10 per cento delle azioni in vendita che veranno offerte agli investitori retail nazionali e la parte restante alle istituzioni. Nlb ha una quota di mercato del 23,2 per cento in Slovenia, basata su attività patrimoniali, e possiede anche filiali in Bosnia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia. (segue) (Lus)