Maltempo: si ribalta grù a Civitavecchia, operatore in codice rosso

- I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono interveuti oggi in via Carlo Calisse n. 105, con il supporto di autogrù, per il ribaltamento di una piccola grù a servizio di interventi di manutenzione dell'edificio al civico. Nel ribaltamento è rimasto ferito l'operatore che stava effettuando lavori di manutenzione. L'uomo, un 50enne di nazionalità rumena, è stato soccorso dal 118 in codice rosso. La strada per alcune ore è rimasta chiusa in un senso di marcia, con conseguente rallentamento del traffico. (Rer)