Comune: De Priamo, manifestazione di oggi è segno sfiducia in Raggi, Fd'I pronto a sfida per Campidoglio

- "La forte presenza alla manifestazione civica di oggi in Campidoglio che ha visto chiedere le dimissioni della Raggi, rappresenta un chiaro segnale di quanto già visibile da chiunque conosca un minimo Roma: i cittadini hanno ormai esaurito la pazienza verso la Giunta grillina e chiedono alla sindaca le dimissioni, non per le sue vicende giudiziarie ma per il disastroso stato della Capitale dal punto di vista della manutenzione stradale, dei rifiuti, della insicurezza e del degrado generale". Lo quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio."Fd'I in questi due anni e mezzo - prosegue De Priamo - è stata chiaramente la sola vera opposizione in aula ai 5 Stelle, presentando numerosi atti propositivi in Aula, esposti e denunce sulle vicende più opache della giunta pentastellata. Oggi siamo pronti a guidare la sfida per riportare Roma al livello che le compete. La Capitale d’Italia ha bisogno di un’amministrazione che riesca ad ottenere dal Governo adeguati poteri e competenze, che sappia dare un progetto di sviluppo sostenibile ed allo stesso tempo sappia riportare ad un livello dignitoso i servizi pubblici essenziali".(Rer)