Immigrazione: Moavero, Italia ha tentato di "dare una scossa"

- L’Italia ha tentato di “dare una scossa” su un tema come l’immigrazione in cui l’Europa “è stata latitante”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, intervenendo a Firenze alla Festa del quotidiano “Il Foglio”. Secondo Moavero l’obiettivo resta la revisione del regolamento di Dublino. “È inapplicabile così com’è. Si richiede di tenere tutti i migranti nei centri di accoglienza sotto controllo”, spiega il capo della diplomazia italiana, sottolineando tuttavia che queste strutture sono sovraffollate in quanto “l'onere dell'accoglienza ricade tutto sui paesi mediterranei”. Secondo il ministro, una soluzione possibile è quella di stringere “accordi bilaterali coi paesi di provenienza per i rimpatri”, sottolineando che di questo “deve occuparsi direttamente l’Ue” attraverso “accordi coi paesi terzi”. Moavero ha parlato anche delle relazioni fra l’Italia e i paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria – V4). “Date le loro posizioni di chiusura sulla redistribuzione dei richiedenti asilo, non direi che esista un'alleanza con loro”, afferma Moavero, secondo cui si può dire che ci sono “alcune affinità politiche”. Restando in tema di V4, il ministro parla delle procedure d’infrazione avviate contro Ungheria e Polonia dalla Commissione Ue. “Dovremmo farce un esame di coscienza”, ha detto Moavero, facendo un riferimento all’allargamento effettuato dall’Unione nel 2004.(Res)