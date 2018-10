Stati Uniti: vicepresidente Pence su migranti, pronti a chiudere i confini

- Il vicepresidente statunitense Mike Pence ha detto di non escludere la possibilità di chiudere il confine prima delle elezioni di medio termine, mentre una carovana di migranti si dirige verso il confine tra Stati Uniti e Messico. Lo ha detto in un'intervista per 'ABC News". Alla domanda se il presidente Trump stia considerando un ordine esecutivo per fermare tutta l'immigrazione alla frontiera, Pence ha detto: "Quello che dobbiamo fare è proteggere il nostro confine, il presidente prenderà provvedimenti per farlo, ma dobbiamo anche riformare le nostre leggi". (Was)