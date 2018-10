Roma: Raggi, in piazza tutta la vecchia guardia Pd, io avanti a testa alta

- "C'erano Lorenzin, Calenda e tutta la 'vecchia' guardia del Pd. Mancava soltanto il conte Gentiloni che però, da Firenze, non ha fatto mancare un tweet di partecipazione. Dalle immagini li ho riconosciuti subito. Non era difficile. Erano gli stessi volti provati e stanchi, le stesse chiome bianche della precedente disastrosa manifestazione di rilancio del Pd in piazza del Popolo". Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi."Gli stessi volti - prosegue Raggi - che non abbiamo mai visto in periferia. Gli stessi volti bastonati di chi è scomparso alle ultime elezioni. Ho visto vecchi politici che rivogliono la poltrona e rappresentano soltanto se stessi: il partito con uno zoccolo duro al centro di Roma e ormai scomparso nel resto della città. Hanno nascosto le bandiere di partito, forse perché ormai gli stessi sostenitori del Pd hanno un certo imbarazzo a dire che sono del Pd. Quindi, con il loro giornale, volevano far credere che in piazza fosse scesa la società civile. Invece, hanno provato semplicemente a strumentalizzare i cittadini per fini partitici.Anche stavolta li abbiamo scoperti - afferma la sindaca - Quelli del Pd erano riconoscibilissimi: signore con borse firmate da mille euro indossate come fossero magliette di Che Guevara e, accessorio immancabile, i barboncini a guinzaglio (ovviamente con pedigree). I più audaci hanno osato una maglietta 'No cordoli' che evidentemente li schiera a favore dei suv in doppia fila e contro le corsie preferenziali per i mezzi pubblici. La società civile siamo noi, altro che quelli dello stop alle preferenziali! I cittadini vanno sempre ascoltati ed io li ascolto - continua Raggi - ieri ero ad Ostia, in periferia, ad un incontro pubblico dove abbiamo parlato del problema della rete fognaria che i 'capaci' di prima avevano fatto male e che provoca le voragini che noi stiamo rimettendo a posto. Oggi un partito ha espresso impazienza: vuole tornare al passato. Ebbene noi stiamo portando avanti un cambiamento, epocale per questa città, tra mille ostacoli. Abbiamo ereditato macerie e stiamo costruendo su queste. Il Pd è in cerca di un riscatto politico che tarda a venire e mai verrà; ha provato a camuffarsi e a dire 'basta'. La mia risposta al Pd è ferma: avanti a testa alta", scrive la sindaca. "Non mi lascio incantare dalle sirene degli orfani di 'mafia Capitale' - aggiunge ancora - da chi vuole il ritorno di Buzzi e Carminati; da chi vuole privatizzare le nostre aziende pubbliche come l’Atac; dai radical chic; dagli pseudo intellettuali che non hanno mai preso un autobus in vita loro o fatto la spesa al mercato". (segue) (Rer)