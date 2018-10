Comune: Pacetti (M5S), in Campidoglio maldestro tentativo camuffare manifestazione partito

- "In Piazza del Campidoglio stamane è andato in scena un maldestro tentativo di camuffare una manifestazione di partito. Hanno utilizzato i cittadini per i loro scopi elettorali". Così su Facebook il consigliere capitolino M5S, Giuliano Pacetti. "Grande rispetto - prosegue Pacetti -per i cittadini che sentono come noi le difficoltà che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni. Assoluta contrarietà verso i politici che hanno strumentalizzato la Piazza che sono gli stessi che hanno devastato Roma. Parte delle 1.500 persone che sono state riunite avevano gli stessi volti di quelle che abbiamo visto in piazza del Popolo. A guidarle un pariolino come Calenda, vecchi e nuovi burocrati di partito. Basta alle prese in giro dei cittadini. Il cambiamento che chiedono i romani è anche e soprattutto questo. Avanti a testa alta!" (Rer)