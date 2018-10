Cultura: Campidoglio, le iniziative nelle biblioteche e nei municipio dal 29 ottobre al 4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 29 ottobre al 4 novembre nelle Biblioteche e nei Municipi". Così in una nota del Campidoglio. Il programma prevede: "Al I Municipio, alla Biblioteca Centrale Ragazzi, in via di S. Paolo alla Regola, il 29 ottobre alle ore 17 proiezione del film d’animazione Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina; mentre alla Biblioteca Casa delle Traduzioni (via degli Avignonesi) il 30 ottobre alle ore 17.30, primo incontro 'Redattori e traduttori a confronto - Distanziarsi dal testo: cosa, come, perché', con Francesca Bononi, Lorenzo Flabbi, Daniele Petruccioli, Nicolò Petruzzella, Laura Senserini e Elena Vozzi. Al Municipio II lunedi 29 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala conferenze dell’Istituzione Biblioteche di Roma, in via Ulisse Aldrovandi 16 A, presentazione de 'Il libro dei fulmini' (Atlantide 2017) e incontro dedicato alla Narrativa del Premio Biblioteche di Roma con Matteo Trevisani e Gioacchino De Chirico. Nel Municipio III, alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero 20, fino al 23 novembre è possibile visitare la mostra a cura di Ottavia Murru dedicata al grande scrittore Roald Dahl, in occasione del Roald Dahl Day. Il 31 ottobre alle 21 alla Sala Consigliare del Municipio III, in piazza Sempione 15 appuntamento con 'Grande come una città' per l’evento 'Il sound di Halloween' a ritmo di Teho Teardo. Il 4 novembre al Teatro degli Audaci di via Giuseppe De Sanctis 29 alle ore 21.15, sempre nell’ambito di 'Grande come una città' c’è un appuntamento con Lo Sgargabonzi e la sua comicità surreale. Al Municipio IV, mercoledì 31 ottobre, alle 11, alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via di Grotta di Gregna 37, lettura di Notas de Viaje - Latinoamericana, di Ernesto Guevara, per la rassegna 'Flautissimo'. Sabato 3 novembre, alle 11, sempre alla Vaccheria Nardi, Melancholia, pathos ed ironia, workshop musicale dedicato a musiche di Schubert, Beethoven e Schuman del pianista Nunzio Aprile. Fino al prossimo 10 novembre, alla Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, è in corso la mostra Arcimboldo e Vivaldi, 'Sedici artisti per quattro stagioni - Quattro stagioni per sedici artisti' a cura degli artisti C. Vigevani, U. Bongarzoni, A. Piccinini e M. Visivi. (segue) (Com)