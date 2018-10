Cultura: Campidoglio, le iniziative nelle biblioteche e nei municipio dal 29 ottobre al 4 novembre (2)

- Al Municipio V, alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, martedi 30 ottobre, letture ad alta voce nell’ambito di Nati per leggere. Tutti i giovedì, invece (ad eccezione del 1 novembre), incontri dedicati alla fascia d'età 4-6 anni. Prosegue fino a domenica 30 ottobre alla Casa della Cultura in via Casilina 665, “Abbracciamo l’arte e facciamone poesia”, presentazione dell’Antologia poetica “Poesie sotto il cappello” di Laura Pingiori con mostra pittorica e fotografica di Matteo Recchioni e Silvia Pingiori. Il 27 ottobre alle 17.30 Vernissage con la partecipazione straordinaria della maestra violoncellista Rita Carlacci e dell’attrice Francesca Pisano - Ingresso gratuito. Lunedì 29 ottobre alle 17.00 alla Biblioteca Gianni Rodari, in via Francesco Tovaglieri, 237a, la proiezione del film “Non essere cattivo” con la regia di Claudio Caligari e interpreti Luca Marinelli, Alessandro Borghi. Ingresso gratuito. Martedi’ 30 ottobre alle 10.00 al Nuovo Cinema Aquila, in via L’Aquila 66 nell’ambito di Genitori al Cinema la proiezione del film “ Guarda in alto” opera prima del regista Fulvio Risuleo, con Giacomo Ferrara. Proiezione mattutina per mamme, papà, nonni e zii Genitori al cinema propone ai neogenitori, e naturalmente anche a nonne e nonni, zii con bebè da 0 a 18 mesi, la possibilità di andare al cinema per la visione di film e documentari.Mercoledi’ 31 ottobre alle 17.00 alla Biblioteca Penazzato in via Dino Penazzato, Letture animate per bambini 3 - 6 anni. Ingresso gratuito. Domenica 4 novembre alle 18.30 a Casa della Cultura a Villa De Sanctis la proiezione del docufilm “Pesticidi, siamo alla frutta“ di Andrea Tomasi. A seguire dibattito con l’autore, il giornalista d’inchiesta Paolo De Chiara con la giurista ambientale Valeria Allegro e con la regista del film “Gramigna” Camilla Cuparo. Ingresso gratuito.Al Municipio VII è in corso, alla Biblioteca Nelson Mandela di via La Spezia 21, la mostra fotografica su Nelson Mandela, fino al 31 ottobre, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica in occasione dei festeggiamenti per il Centenario della nascita. Al Municipio IX martedì 30 ottobre, giornata speciale con l’inaugurazione alla presenza delle istituzioni della Biblioteca Laurentina - Centro Culturale Elsa Morante, in piazzale Elsa Morante, con un ricco programma di attività aperte a tutti. Alle ore 11.30, laboratorio di narrazione ispirato a L’infanzia del mago di Herman Hesse, a cura di Fiona Sansone. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, inaugurazione con Dario D’Innocenti, Presidente del Municipio Roma IX e Paolo Fallai Presidente dell’istituzione Biblioteche di Roma; a seguire Uno zoo in biblioteca, mostra di Daniela Pareschi, musica con UnderGra, Coro Vivona e Albeit. Nel Municipio X dal 1 al 4 novembre diversi appuntamenti in occasione del 43’ anniversario dell’uccisione di Pier Paolo Pasolini e del suo ritrovamento all’Idroscalo di Ostia, delle giornate dedicate a cura di Associazioni e con la partecipazione e/o il patrocinio del Municipio. Il 1 novembre un incontro sul tema del cibo e "convivium pasoliniano" al ristorante Hibiscus Beach alle ore 18.00, il 2 novembre omaggio delle Autorità con letture pasoliniane e accensione fiaccola commemorativa al parco Pasolini alle ore 11.00; il 3 novembre PASO_LINEA, corteo poetico itinerante con attori e scrittori con partenza dalla Biblioteca Elsa Morante in via Adolfo Cozza 7, alle ore 10.00; e il 4 novembre pedalata dal Sentiero Pasolini al mare con arrivo a Ostia Antica o Ostia Lido con partenza dalla stazione Casal Bernocchi alle ore 10.00. (segue) (Com)