Cultura: Campidoglio, le iniziative nelle biblioteche e nei municipio dal 29 ottobre al 4 novembre (3)

- Al Municipio XI, lunedi 29 ottobre, alle 16.30, la Biblioteca Guglielmo Marconi di via Gerolamo Cardano, promuove la rassegna “Un libro un film”, con la proiezione di Lettera da una sconosciuta di Max Ophϋls, a cura di Cesare Biarese. Martedì 30 alle 17.30, sempre alla Marconi, presentazione del libro Il puzzle Moro (Chiarelettere 2018) e incontro dedicato alla saggistica del Premio Biblioteche di Roma con Giovanni Fasanella e Simona Cives. Venerdì 2 novembre, a partire dalle 17.15, alla Biblioteca Renato Nicolini, in via Marino Mazzacurati, incontro dedicato alla storia Arvalia: Vie Di Terra. La lotta tra Romani ed Etruschi per il possesso della Silva Moesia. Via Campana, Via Portuensis: la nascita del Suburbium. Scoperte portuensi conservate a Museo nazionale romano. Mercoledì 31 ottobre dalle 19.30 alle 24.00 negli spazi del Mercato Magliana, in via Fauglia, si terrà, con il patrocinio del Municipio, la “Notte Bianca dei Mercati” un’occasione per offrire alla cittadinanza la possibilità di vivere lo spazio del Mercato rionale come un punto di incontro e scambio e non solo un luogo di acquisto di generi alimentari. Per l’evento sarà inaugurato il punto di book crossing, così come accade in tantissime metropoli europee e internazionali, l’area del Mercato rionale si trasforma diventando un luogo da vivere e frequentare, in cui aggregarsi e radicarsi nel territorio, per veicolare e rafforzare l’idea che il mercato può essere luogo di cultura e sosta e non solo di frettoloso passaggio per gli acquisti. Il punto di Book Crossing sarà inaugurato alle ore 20.00. Chiunque volesse contribuire alla diffusione dell’iniziativa, portando un libro sarà il benvenuto. L’espositore del Book Crossing, sarà realizzato e installato a cura dell’Associazione Mercato Magliana. Al Municipio XII sono in corso le mostre L’ultima soglia, alla Biblioteca Casa del Parco di via della Pineta Sacchetti, e l’esposizione Le Costituenti nella memoria. Storie, luoghi, politiche, alla Biblioteca Villino Corsini - Villa Pamphilj in largo 3 giugno 1849. Al Municipio XIII sabato 4 novembre a partire dalle 9.00 in via di Boccea 360 nella palestra del ASD Aurelio SG è in programma la manifestazione "30 anni di judo insieme all’Aurelio", organizzato dall’ASD Aurelio SG. Durante l’evento, patrocinato dal Municipio XIII, i ragazzi dai 7 ai 13 anni rispettando la categoria di peso ed il grado, diretti da cinture nere incaricate dall’organizzazione, sosterranno due randori al termine dei quali verrà stilata una classifica di merito. Per le cinture bianche, i meno esperti e coloro che non vorranno cimentarsi nei randori, è previsto un programma ludico motorio propedeutico al judo. A tutti i ragazzi iscritti sarà consegnata una medaglia di partecipazione". (Com)