Gli appuntamenti di oggi (2)

- VARIE- “Nutrizione punto e a capo: le novità scientifiche sull’alimentazione della donna e del bambino”. Convegno Fimp Roma con esperti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs.Sede Enpam, via Torino, 38 (ore 8:30)- Salvammamme: con gli angeli in moto ancora più vicini ai bimbi fragili. Al via la corsa verso il cuore dei problemi delle famiglie in difficoltà.Sede Salvamamme, via Ramazzini, 15 (ore 9:30)- Giornata “porte aperte” a CasaPound per parlare di emergenza abitativa e soluzioni.CasaPound,via Napoleone III. (ore 10)- Incontro “Fisco e debito, gli effetti delle controriforme fiscali sul nostro debito pubblico”, promosso da Cadtm-Italia.Engim Internazionale, via degli Etruschi 7 (ore 10)- Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana.Centro Congressi Frentani (ore 10)- Manifestazione 'Roma dice basta. Tutti a protestare in Campidoglio'.Piazza del Campidoglio (ore 10:30)- Manifestazione promossa da Anpi provinciale di Roma.Piazza dell'Immacolata (ore 14)- Manifestazione di Forza Nuova.Porta Maggiore (ore 16)- Cerimonia finale della XVII edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”, manifestazione che ogni anno conferisce riconoscimenti a chi ha saputo distinguersi nel proprio campo di lavoro o di studio. Giovani eccellenze provenienti da tutto il mondo saranno premiate al cospetto di autorità religiose, civili, militari, esponenti del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e il Quirinale, rappresentanti delle principali testate giornalistiche italiane ed estere.Ha confermato la sua presenza il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio, che interverrà alla cerimonia come Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione “Giuseppe Sciacca”.Pontificia Università Urbaniana (ore 17:30)- “Concerto per la legalità”, evento, organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla Corruzione della Regione Lazio in collaborazione con la Commissione Antimafia della stessa Regione, presieduta da Rodolfo Lena, si esibirà il Coro Polifonico del Palestrina e l’Orchestra Circolo de’ Musici, diretto dal Maestro Maurizio Sebastianelli.Basilica di Santa Maria in Montesanti, piazza del Popolo (ore 19) (Rer)