Pavona: uccide 23enne e chiama 112 "ho sparato alla mia ex", fermato 36enne

- "Venite ho sparato alla mia ex". Così ieri sera, alle 23.30 circa, un 36enne ha comunicato al 112 di aver sparato e ucciso una ragazza di 23 anni a Pavona. La Polizia arrivata sul posto ha trovato l'uomo senza la pistola, recuperata a terra a un centinaio di metri di distanza, e il corpo della ragazza. Secondo le prime informazioni l'assassino e la vittima sarebbero di nazionalità rumena. A quanto si apprende l'uomo ha sparato almeno 5 colpi contro la 23enne, in strada tra via della Stazione di Pavona, via Ardeatina e via della Solfatara. Procede il Commissariato Esposizione.(Rer)