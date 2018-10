Energia: Bellanova (Pd) a Conte, avete perso faccia con bugie e false promesse

- La senatrice del Partito democratico Teresa Bellanova, capogruppo in commissione Attività produttive a Montecitorio, in merito alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Tap, scrive su Twitter: "No, presidente Conte su Tap non ci avete messo la faccia. Quella l'abbiamo messa noi perchè credevamo allora e crediamo oggi nella strategicità dell'opera. Voi la faccia l'avete persa dopo aver saccheggiato voti con le vostre bugie e false promesse. Siete dei bugiardi seriali". Il premier, dopo aver detto che "interrompere la realizzazione dell’opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro", aveva sottolineato anche: "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato.Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia".(Rin)