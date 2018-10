Unicoop Tirreno: Cobas, vittoria in Corte d'Appello dei nostri iscritti Ipercoop Euroma2

- "Dopo la recente vittoria, sempre in Corte D’appello, per i lavoratori della Coop di via Laurentina, i Giudici hanno riconosciuto di far rientrare nel tempo di lavoro 20 minuti per ciascun giorno di effettiva presenza, con il pagamento delle derivanti differenze retributive oltre interessi e rivalutazione come per legge, anche per i nostri iscritti dell’Ipercoop Euroma2". Lo comunica in una nota Cobas Lavoro Privato."I giudici hanno confermato che il 'tempo tuta', ovverosia il tempo necessario per indossare la divisa aziendale, va retribuito – dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale – in quanto rientra nel lavoro effettivo, ove sia eterodiretto dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione. Siamo intenzionati ad estendere questa giusta rivendicazione – prosegue il rappresentante sindacale – per tutti i vendita Unicoop Tirreno, e chiederemo immediatamente un incontro all’azienda per ottenere che la sentenza sia applicata a tutti i dipendenti operanti nei supermercati e ipermercati del gruppo. Ringraziamo i lavoratori che ci hanno dato fiducia e i legali che hanno svolto un lavoro egregio". (Com)